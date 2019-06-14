ОБСЄ передало Україні обладнання для розмінування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Представники Словацького головування в ОБСЄ та координатор проектів ОБСЄ в Україні, посол Генрік Вілладсен передали обладнання для гуманітарного розмінування українським відомствам, передає кореспондент УНН.
Так, в ОБСЄ передали Державній службі з надзвичайних ситуацій України 13 металодетекторів, 4 металодетектори з великим радіусом охоплення та 5 детекторів для пошуку вибухонебезпечних залишків бойових дій, 10 захисних шоломів.
Крім того, Міністерству оборони України було передано 25 металодетекторів, 4 детектори для пошуку вибухонебезпечних залишків збройних сил та 5 захисних шоломів.
Міністерство з тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб від ОБСЄ отримало 11 комп’ютерів, 3 лазерних принтери, 2 мультимедіа-проектори з мобільними екранами, 3 комплекти офісного обладнання.
Як повідомляв УНН, Зеленський розповів голові ОБСЄ про свою мету повернути мир на Донбас.