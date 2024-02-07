Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился с молдавским коллегой Адрианом Ефросом. Об этом глава МВД сообщил в своем Telegram-канале, передает УНН.

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Клименко подчеркнул, что Украину и Молдову объединяет не только общая граница, но и твердое стремление полноправного приобщения к европейскому сообществу.

Вопросы нелегальной миграции, противодействие организованной преступности - основное в обсуждении. Отдельно сосредоточились на участке границы на границе с непризнанным Приднестровьем - рассказал глава МВД.

По его словам, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко отметил, что там работают усиленные пограничные патрули, а ситуация на этом участке - под пристальным контролем.

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Кроме того, Игорь Клименко пригласил Ефроса в Украину, ведь уверен, что углубленное сотрудничество поможет эффективнее отрабатывать совместные задачи.

Украинский министр подчеркнул, что приобретенный работниками системы МВД опыт будет интересен молдавским коллегам.

Напомним,

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