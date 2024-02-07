Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
  •  29200 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
  •  71654 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
  •  136335 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
06.02.24  •  192365 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
06.02.24  •  215170 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
06.02.24  •  211068 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  240981 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

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Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  249041 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

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В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  205703 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

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Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  188981 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новости по теме

Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко встретился со своим молдавским коллегой Адрианом Эфросом, чтобы обсудить вопросы нелегальной миграции, организованной преступности и безопасности границ, особенно вдоль границы с Приднестровьем.

Политика •   •  11710 просмотра
Обсудили охрану границы с непризнанным Приднестровьем: Клименко встретился с министром МВД Молдовы

Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил свой четвертый визит на Запорожскую АЭС, где он оценил соблюдение принципов безопасности МАГАТЭ, а также состояние систем энергоснабжения, охлаждения и уровень персонала на станции.

Война •   •  13215 просмотра
Гендиректор МАГАТЭ провел оценку по уровню персонала и защите во время четвертого визита на Запорожскую АЭС

Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным

Украина подталкивает ЕС к усилению санкций против россии путем запрета товаров, которые используются в производстве ракет и беспилотников, чтобы ограничить военный потенциал россии.

Война •   •  14457 просмотра
Кулеба о 13-м пакете санкций ЕС против рф: работаем над тем, чтобы он был содержательным

Чиновников рф и Ирана не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия "серьезного интереса к диалогу"

Российские и иранские официальные лица не были приглашены на Мюнхенскую конференцию по безопасности, поскольку председатель заявил, что они не открыты к содержательному диалогу.

Политика •   •  12212 просмотра
Чиновников рф и Ирана не пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности из-за отсутствия "серьезного интереса к диалогу"

Кулеба призвал ЕС к трем шагам для наращивания поставок снарядов в Украину

Министр иностранных дел ЕС призвал сделать три неотложных шага для увеличения поставок артиллерийских снарядов в Украину: долгосрочные контракты с оборонными компаниями, устранение регуляторных барьеров и переговоры по поставкам из третьих стран.

Война •   •  13098 просмотра
Кулеба призвал ЕС к трем шагам для наращивания поставок снарядов в Украину

В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты

Фермеры в Испании заблокировали основные дороги и портовые терминалы тракторами и горящими шинами в знак протеста против экологических норм ЕС, которые снижают их конкурентоспособность на аграрном рынке.

Новости Мира •   •  10962 просмотра
В Испании продолжаются фермерские протесты: аграрии блокируют дороги и порты

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Следственный судья пришел к выводу, что следствие не предоставило никаких доказательств сговора между должностными лицами и директором "Львовского арсенала" с целью хищения государственных средств по оборонному контракту.

Война •   •  71654 просмотра
Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Более 70% избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Азербайджана

Явка избирателей на досрочных президентских выборах в Азербайджане достигла 70,85% к 17:00, к тому времени было подано 4,59 миллиона бюллетеней.

Новости Мира •   •  11725 просмотра
Более 70% избирателей проголосовали на досрочных выборах президента Азербайджана

Интервью путина скандальному американскому журналисту может выйти уже завтра

путин дал первое с начала полномасштабного вторжения интервью западному журналисту, выбрав для него конспиролога и сторонника Трампа, бывшего ведущего Fox News Такера Карлсона.

Новости Мира •   •  12190 просмотра
Интервью путина скандальному американскому журналисту может выйти уже завтра

В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ

В Белгороде сообщили о пожаре на промышленном объекте во время воздушной тревоги после того, как снаряд попал в котельную и цех металлоконструкций.

Новости Мира •   •  18282 просмотра
В российском белгороде сообщают о прилете по заводу -росСМИ