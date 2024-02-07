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Обговорили охорону кордону з невизнаним Придністров’ям: Клименко зустрівся з міністром МВС Молдови

Обговорили охорону кордону з невизнаним Придністров’ям: Клименко зустрівся з міністром МВС Молдови

Київ • УНН

 • 20612 перегляди

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся зі своїм молдовським колегою Адріаном Ефросом, щоб обговорити питання нелегальної міграції, організованої злочинності та безпеки кордонів, особливо вздовж кордону з Придністров'ям.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зустрівся з молдовським колегою Адріаном Єфросом. Про це очільник МВС повідомив у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Клименко підкреслив, що Україну та Молдову об'єднує не лише спільний кордон, а й тверде прагнення повноправного долучення до європейської спільноти.

Питання нелегальної міграції, протидія організованій злочинності – основне в обговоренні. Окремо зосередилися на ділянці кордону на межі з невизнаним Придністров’ям 

- розповів очільник МВС. 

За його словами, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко наголосив, що там працюють посилені прикордонні патрулі, а ситуація на цій ділянці – під пильним контролем.

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Доповнення

Окрім того, Ігор Клименко запросив Єфроса до України, адже впевнений, що поглиблена співпраця допоможе ефективніше відпрацьовувати спільні завдання.

Український міністр підкреслив, що набутий працівниками системи МВС досвід буде цікавий молдовським колегам.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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