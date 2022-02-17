Обстрелы в Луганской области: Зеленский из Мариуполя позвонил президенту Евросовета
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Мариуполь позвонил президенту Европейского Совета Шарлю Мишелю и проинформировал его о ситуации безопасности и о сегодняшних провокационных обстрелах, в частности Станицы Луганской, пишет УНН.
Цитата
"Из Мариуполя провел разговор с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации безопасности и сегодняшних провокационных обстрелах, в частности Станицы Луганской. Поблагодарил за инициативу о проведении донорской конференции в поддержку Украины", - написал Зеленский в своем Twitter.
Из Мариуполя провел разговор с@eucopresidentШарлем Мишелем. Проинформировал о ситуации безопасности и сегодняшних провокационных обстрелах, в частности Станице Луганской. Поблагодарил за инициативу о проведении донорской конференции в поддержку Украины.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)February 17, 2022
Напомним
Президент Европейского Совета в преддверии инициировал проведение конференции доноров для поддержки Украины.
Контекст
17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада. Двое гражданских людей получили контузии.
Позже в этот же день боевики обстреляли поселок Врубовка, что вблизи Попасной в Луганской области. Один из снарядов попал во двор Врубовского лицея. На момент обстрела в лицее находилось 30 учеников и 14 человек персонала.