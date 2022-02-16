Президент Євроради ініціював конференцію донорів для допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Президент Європейської Ради Шарль Мішель ініціював проведення конференції донорів для підтримки України. Про це він сказав у середу під час виступу в Європарламенті, передає кореспондент УНН.
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"Ми знаємо, що те, що відбувається, вже спричиняє щоденний значний економічний вплив на Україну. І ми хотіли б підтримати ініціативу комісії щодо мобілізації 1,2 мільярда доларів у вигляді макрофінансової допомоги. Я думаю, що ми маємо піти далі з партнерами. Ось чому я хотів би запустити тут ініціативу у межах тісної співпраці між Україною та Європейським Союзом – конференцію донорів, щоб мати можливість підтримати стійку економічну ситуацію в Україні", - заявив президент Євроради.
Деталі
Він звернувся до українського народу, заявивши, що Європа не залишить українців на самоті.
Мішель також звернувся до Росії, зазначивши, що вона має вибір – або війна і жертви, або дипломатичні переговори та співпраця.
Що було раніше
1 лютого 2022 року на тлі втрати доступу до міжнародних ринків капіталу через підвищену геополітичну невизначеність та її вплив на економічну ситуацію в Україні Єврокомісія внесла пропозицію щодо надання нового макрофіну в 1,2 млрд у вигляді кредитів для зміцнення стабільності в Україні.
Минулого тижня країни ЄС підтримали рішення Єврокомісії щодо надання Україні нової макрофінансової допомоги.