Обстріли на Луганщині: Зеленський з Маріуполя зателефонував президенту Євроради
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Маріуполя зателефонував президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю та проінформував його про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської, пише УНН.
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"З Маріуполя провів розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської. Подякував за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України", - написав Зеленський у своєму Twitter.
З Маріуполя провів розмову з @eucopresident Шарлем Мішелем. Поінформував про безпекову ситуацію та сьогоднішні провокативні обстріли, зокрема Станиці Луганської. Подякував за ініціативу щодо проведення донорської конференції на підтримку України.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 17, 2022
Нагадаємо
Президент Європейської Ради напередодні ініціював проведення конференції донорів для підтримки України.
Контекст
17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська на Луганщині. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка. Двоє цивільних осіб дістали контузії.
Згодом цього самого дня бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів влучив у двір Врубівського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебувало 30 учнів та 14 осіб персоналу.