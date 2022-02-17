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Обстрел боевиками детсада и школы в Луганской области: СБУ открыла производство

Обстрел боевиками детсада и школы в Луганской области: СБУ открыла производство

Киев • УНН

 • 25397 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обстрела боевиками детского сада и школы в Луганской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Цитата:

“Следователи Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по фактам совершения боевиками обстрелов поселков Станица Луганская и Врубовка с использованием вооружения, запрещенного Минскими соглашениями”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что 17 февраля около 9 утра российские наемники обстреляли Станицу Луганскую из крупнокалиберной артиллерии и минометов. В результате повреждена военная техника и объекты гражданской инфраструктуры.

“Один из снарядов пробил стену детского сада, где в это время находились дети с воспитателями. Дети не пострадали лишь потому, что находились на занятиях в другом помещении. Однако трое работников дошкольного учреждения получили контузии и доставлены в больницу”, — отмечается в сообщении.

В СБУ сообщают, что обстрел длился около 40 минут. Огонь, как указано, велся прицельно для нанесения потерь. По предварительным данным, враг использовал боеприпасы калибра 120 и 152 мм.

“Через полтора часа враг нанес артиллерийский удар по поселку Врубовка Северодонецкого района. Обстрелом повреждено здание местной школы, в которой на момент атаки находилось 30 учеников и 14 педагогов. Дети и взрослые были вынуждены спасаться в подвале школы”, — информирует СБУ.

Так, в результате попадания снарядов в газопровод без газоснабжения осталось 70 квартир в многоэтажках и 96 частных домов. Также обстрелом поврежден жилой дом во Врубовке.

На местах событий работают оперативно-следственные группы СБУ. Они допрашивают свидетелей, очевидцев и пострадавших от вражеских атак, изучают и документируют обстоятельства преступлений оккупантов.

“Под процессуальным руководством областной прокуратуры СБУ продолжает неотложные следственные действия в рамках уголовных производств по ч. 2 ст. 258 (Террористический акт, повлекший тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины”, — говорится в сообщении.

Дополнение

По данным штаба ООС, с начала суток 17 февраля боевики 29 раз нарушили “тишину” на Донбассе, ранен военный ВСУ.

ЕС внимательно следит за обстрелами Донбасса боевиками, однако о санкциях против России пока что не будет говорить.

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