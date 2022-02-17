У ЄС відреагували на обстріли на Донбасі: РФ може використовувати їх як "перевірку чи виправдання"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Європейський союз уважно стежить за обстрілами Донбасу бойовиками, проте про санкції проти Росії поки що не говоритиме. Про це виданню Reuters заявило в четвер джерело в ЄС, пише УНН.
Цитата:
Відповідаючи на запитання про останній обстріл в Україні, чиновник сказав: "Тригер для запровадження санкцій – це питання політичної оцінки. Ми поки що не вступаємо в цю дискусію. Ми уважно стежимо за обстрілами на Донбасі, ми розуміємо, що це може бути використане як перевірка чи виправдання".
Деталі
Лідери 27 країн ЄС сьогодні зустрічаються у Брюсселі для обговорення ситуації в Україні та навколо неї.
Джерело, яке бере участь у підготовці зустрічі та говорило на умовах анонімності, сказало, що сьогодні буде представлено звіт лідерів Франції та Німеччини після їх переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.
Що було раніше
17 лютого російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська у Луганській області. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитячого садка, є постраждалі.
Пізніше сьогодні на Луганщині бойовики обстріляли селище Врубівка, що поблизу Попасної на Луганщині. Один із снарядів потрапив у двір Врубовського ліцею. На момент обстрілу в ліцеї перебували 30 учнів та 14 осіб персоналу.
За даними штабу ООС, з початку доби 17 лютого бойовики 29 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового ЗСУ.