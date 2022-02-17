ООС: бойовики 29 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. На Донбасі з початку поточної доби зафіксовано 29 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє УНН із посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.
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"Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомили, що внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. За попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб", - інформує ООС.
Також повідомили, що з особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині.
"З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм терористи випустили 32 снаряди. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення", - зазначили в повідомленні.
За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку дістали контузії.
Також по околицях Новотошківського російські найманці тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.
Окрім того, зокрема у напрямку Трудівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.
У напрямку Старогнатівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - йдеться в повідомленні.
Доповнення
На Луганщині бойовики обстріляли ліцей, де перебувало 30 учнів та залізничну станцію.