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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51999 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

ООС: бойовики 29 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового

ООС: бойовики 29 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено військового

Київ • УНН

 • 15134 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. На Донбасі з початку поточної доби зафіксовано 29 ворожих порушень “режиму тиші”. У результаті поранено одного українського військовослужбовця. Про це повідомляє УНН із посиланням на вечірнє зведення пресцентру ООС.

Цитата

"Станом на 11 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 29 порушень режиму припинення вогню, 27 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомили, що внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої важкості. За попередньою інформацією, в наслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб", - інформує ООС.

Також повідомили, що з особливим цинізмом російські окупаційні війська здійснили обстріл населеного пункту Станиця Луганська, що на Луганщині.

"З важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм терористи випустили 32 снаряди. Пошкоджено споруду дитячого садочку, де в цей час перебували діти. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення", - зазначили в повідомленні.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку дістали контузії.

Також по околицях Новотошківського російські найманці тричі відкривали вогонь з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Водяного окупанти обстрілювали позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім того, зокрема у напрямку Трудівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Старогнатівки – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Слід зазначити, що противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

На Луганщині бойовики обстріляли ліцей, де перебувало 30 учнів та залізничну станцію.

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