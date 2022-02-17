Бойовики обстріляли залізничну станцію на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Бойовики обстріляли залізничну станцію Кіндрашівська-нова в Луганській області. Під обстріл потрапило локомотивне депо. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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"Годину тому з боку окупованої території почався обстріл залізничної станції Кіндрашівська-нова, що в Луганській області. Під обстріл потрапила не тільки станція, але і локомотивне депо та дитячий садок. Працівники станції і депо не ушкоджені. Постраждав, але не виведений з ладу один тепловоз. Пошкоджені будівлі депо", - написав Камишін.
Деталі
За його словами, зараз обстріл припинився, станція та депо продовжують роботу, оцінюють пошкодження.
"Це вже не перший обстріл об’єктів залізниці за пів року моєї роботи в УЗ. Такі дні нагадують, що ворог близько", - зазначив Камишін.
Доповнення
17 лютого російські окупаційні війська обстріляли населений пункт Станиця Луганська на Луганщині. Внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили у споруду дитячого садочка. Двоє цивільних осіб дістали контузії.