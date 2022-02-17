Боевики обстреляли железнодорожную станцию в Луганской области

Цитата

"Час назад со стороны оккупированной территории начался обстрел железнодорожной станции Киндрашевская-новая, что в Луганской области. Под обстрел попала не только станция, но и локомотивное депо и детский сад. Работники станции и депо не повреждены. Пострадал, но не выведен из строя один тепловоз. Повреждены здания депо", - написал Камышин.

Детали

По его словам, сейчас обстрел прекратился, станция и депо продолжают работу, оценивают повреждения.

"Это уже не первый обстрел объектов железной дороги за полгода моей работы в УЗ. Такие дни напоминают, что враг близко", - отметил Камышин.

Дополнение

17 февраля российские оккупационные войска обстреляли населенный пункт Станица Луганская в Луганской области. В результате применения тяжелого артиллерийского вооружения снаряды попали в здание детского сада. Двое гражданских людей получили контузии.