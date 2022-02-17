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ООС: боевики 29 раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен военный

Киев • УНН

 • 15126 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. На Донбассе с начала текущих суток зафиксировано 29 вражеских нарушений “режима тишины”. В результате ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на вечернюю сводку пресс-центра ООС.

Цитата

"По состоянию на 11 часов текущих суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из которых с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщили, что в результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья – средней тяжести. По предварительной информации, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск ранены два гражданских человека", - информирует ООС.

Также сообщили, что с особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская в Луганской области.

"Из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм террористы выпустили 32 снаряда. Повреждено здание детского сада, где в это время находились дети. Также претерпела повреждений и коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без электропитания", - отметили в сообщении.

По предварительным данным, в результате обстрела трое работников детского сада получили контузии.

Также по окрестностям Новотошковского российские наемники трижды открывали огонь из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Водяного оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и автоматических станковых гранатометов.

Кроме того, в частности в направлении Трудовского враг вел огонь из минометов калибра 82 мм.

В направлении Старогнатовки - из минометов калибра 120 и 82 мм, автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Следует отметить, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах гражданского населения, скрывая этим свои коварные действия", - говорится в сообщении.

Дополнение

В Луганской области боевики обстреляли лицей, где находилось 30 учеников и железнодорожную станцию.

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