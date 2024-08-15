Обстрел захватчиками Черниговской области: 66 взрывов в целом, в том числе вс рф применили "шахеды" с взрывчаткой
Киев • УНН
За сутки оккупанты атаковали 7 сел Новгород-Северской и Семеновской общин. Использовалась артиллерия, минометы, FPV-дроны и "шахиды" со взрывчаткой.
В течение суток россияне обстреливали Новгород-Северский и Семеновскую общины, стреляя из артиллерии, минометов и применяя FPV-дроны и "шахиды".
Пишет УНН со ссылкой на FB-страницу Северная граница. Госпогранслужба.
Черниговская область. Обстановка на границе за сутки по состоянию на 06.00 15 августа 2024 года.
Всего пограничники зафиксировали 66 взрывов.
В течение суток вс рф обстреливали 7 сел в двух приграничных общинах Черниговщины: Новгород-Северской и Семеновской:
из ствольной артиллерии,
минометов,
FPV-дронами,
а также сбрасывали взрывчатку с БПЛА.
Детали
Новгород-Северская община:
в направлении села Ковпинка — семь прилетов, вероятно, из ствольной артиллерии;
в направлении села Гай — пять прилетов, вероятно, из ствольной артиллерии, два прилета FPV-дронами и еще четыре — вероятно, из миномета калибра 120 мм.
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Семеновская община:
в направлении села Тимоновичи — два прилета — вероятно, взрывные устройства, сброшенные с БПЛА, и еще девять — вероятно, из миномета калибра 120 мм;
в направлении села Хотиевка — один прилет — вероятно, взрывное устройство, сброшенное с БПЛА;
в направлении села Прогресс — четыре прилета — вероятно, взрывные устройства, сброшенные с БПЛА, и еще шесть прилетов, вероятно, из ствольной артиллерии;
в направлении села Карповичи — 17 прилетов, вероятно, из миномета калибра 120 мм;
в направлении села Заречье — четыре прилета, вероятно, из миномета калибра 120 мм и еще пять — FPV-дронами.
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Информация о погибших или раненых среди местного населения в результате обстрелов не зафиксирована.