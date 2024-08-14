россияне в течение дня совершили 71 обстрел Сумщины: зафиксировано 247 взрывов
Киев • УНН
российские войска обстреляли 14 громад Сумской области, нанеся 247 взрывов. Использовались авиаудары, артиллерия, минометы и дроны, больше всего пострадали Белопольская и Краснопольская громады.
В течение дня россияне совершили 71 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины, зафиксировано 247 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Речковская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Путивльская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Дружбовская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.
- Белопольская громада: осуществлены авиаудары КАБ (2 взрыва), обстрелы из минометов (15 взрывов), артиллерии (3 взрыва), удары FPV дронами (5 взрывов).
- Хотинская община: зафиксированы авиаудары КАБ (2 взрыва).
- Глуховская община: был авиаудар КАБ (1 взрыв).
- Эсманьская община: враг нанес авиаудар КАБ (1 взрыв), FPV дроном (1 взрыв), обстрелы из минометов (2 взрыва) и артиллерии (8 взрывов).
- Шалыгинская громада: осуществлены удары FPV дронами (7 взрывов), артобстрел (6 взрывов).
- Великописаревская громада: зафиксированы удары FPV дронами (8 взрывов), обстрелы из минометов (48 взрывов), артиллерии (5 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (8 взрывов).
- Краснопольская громада: россияне ударили из АГС (5 взрывов), минометов (56 взрывов) и нанесли авиаудары КАБ (2 взрыва), удары FPV дронами (9 взрывов).
- Новослободская громада: были авиаудар КАБ (3 взрыва), обстрел из минометов (6 взрывов).
- Середино-Будская громада: враг бил из РСЗО (4 взрыва), артиллерии (6 взрывов).
- Дружбовская громада: 2 мины сбросили россияне на территорию громады.
- Зноб-Новгородская громада: были артиллерийский обстрел (6 взрывов), обстрел из АГС (20 взрывов).
- Речковская громада: зафиксирован авиаудар КАБ.
- Путивльская громада: 5 мин сбросил враг на территорию громады.
- Юнаковская община: нанесен авиаудар КАБ (1 взрыв).
Напомним
С 20-км зоны Сумщины эвакуировано 4300 человек, эта цифра растет. Планируется усиление контроля на блокпостах и расширение перечня населенных пунктов с обязательной эвакуацией из-за увеличения обстрелов.