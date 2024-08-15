Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области: погибли двое жителей
Киев • УНН
российские войска обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли двое мирных жителей. Зафиксировано 2701 атака, повреждены жилые дома, магазин и кафе.
российские войска в прошедшие сутки обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли двое людей. Есть повреждения домов, магазина и кафе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.
Детали
За сутки правоохранители зафиксировали 2701 атаку по линии фронта и жилому сектору.
Взрывы прозвучали в городах Мирноград, Торецк, селах Брусивка, Заря, Максимильяновка, Малиновка, Мирлюбовка, Светлое.
Максимильяновку войска рф обстреляли из артиллерии - убили человека, разрушили жилище.
В селе Заря Илловской общины в результате обстрела погибло гражданское лицо, повреждены 3 многоквартирных и 3 частных дома.
Малиновку россияне накрыли из артиллерии - разрушениям подверглись жилище, магазин и кафе.
Из РСЗО "Ураган" враг ударил по селу Брусивка, повреждены 2 частных дома.
В Торецке в результате артиллерийского обстрела разрушен дом.
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