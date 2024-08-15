Оккупанты обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области: погибли двое жителей

российские войска в прошедшие сутки обстреляли 8 населенных пунктов Донецкой области, в результате чего погибли двое людей. Есть повреждения домов, магазина и кафе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

За сутки правоохранители зафиксировали 2701 атаку по линии фронта и жилому сектору.

Взрывы прозвучали в городах Мирноград, Торецк, селах Брусивка, Заря, Максимильяновка, Малиновка, Мирлюбовка, Светлое.

Максимильяновку войска рф обстреляли из артиллерии - убили человека, разрушили жилище.

В селе Заря Илловской общины в результате обстрела погибло гражданское лицо, повреждены 3 многоквартирных и 3 частных дома.

Малиновку россияне накрыли из артиллерии - разрушениям подверглись жилище, магазин и кафе.

Из РСЗО "Ураган" враг ударил по селу Брусивка, повреждены 2 частных дома.

В Торецке в результате артиллерийского обстрела разрушен дом.

На Херсонщине ночью уничтожили 8 "шахидов", из-за атак РФ есть погибший и 13 раненых