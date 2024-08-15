В Херсонской области ночью были уничтожены 8 "шахедов", из-за атак рф есть погибший и 13 раненых

В Херсонской области российские войска за прошедшие сутки обстреляли 15 населенных пунктов, попав в инфраструктуру и жилые дома. В результате атак погиб 1 человек, 13 ранены, включая ребенка. ПВО ночью сбила в регионе 8 дронов. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в четверг, пишет УНН.

Детали

По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Зимовник, Кизомыс, Станислав, Софиевка, Никольское, Приднепровское, Солнечное, Берислав, Дудчаны, Михайловка, Красный Маяк, Змиевка и город Херсон.

российские военные, по его данным, попали в объекты критической инфраструктуры и административные здания; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 16 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, гаражи, частные автомобили, автомобиль спасателей и сельхозтехнику.

"Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 - получили ранения, среди них - 1 ребенок", - сообщил Прокудин в Telegram.

"Во время ночной атаки дронов Силы противовоздушной обороны над территорией нашей области уничтожили 8 "Shahed-131/136"", - указал Прокудин.

В небе над Украиной ночью уничтожили все из 29 "шахедов", враг атаковал тремя ракетами Х-59