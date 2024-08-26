Обстрел рф села на Запорожье: разрушено почти 20 жилых домов - ОВА
Киев • УНН
В результате утреннего российского обстрела села в Вольнянской громаде Запорожской области разрушено почти 20 жилых домов. Погибли мужчина, ранена 71-летняя женщина.
В результате утреннего российского обстрела села в Вольнянской громаде Запорожской области разрушено почти 20 жилых домов, сообщил председатель ОГА Иван Федоров, передает УНН.
Семья потеряла мужа и брата. Ранена 71-летняя женщина. Разрушено почти 20 жилых домов. Такие последствия утреннего российского обстрела села в Вольнянской громаде. Россияне уничтожают обычные украинские села. Убивают и калечат жителей Запорожской области. Оставляют воронки, пожары и руины. Враг безжалостный и не остановится ни перед чем. Должны остановить террориста.
Через атаку рф загинув цивільний у Запорізькому районі - ОВА26 августа 2024, 06:41 • 22806 просмотров