Обстрел рф села на Запорожье: разрушено почти 20 жилых домов - ОВА

Проезд через дамбу Киевской ГЭС возобновится в 16:00 38 минут назад • 10574 просмотра

Уничтожено почти 20 дронов врага, которые направлялись на столицу - КГГА час назад • 36614 просмотра

В Киеве из-за обломков БПЛА пострадал водитель автомобиля час назад • 35387 просмотра

В Киеве сообщили о падении обломков дрона на Обуховскую трассу - Кличко 2 часа назад • 33378 просмотра