Из-за атаки рф погиб гражданский в Запорожском районе - ОВА
Киев • УНН
В Запорожском районе в результате российского удара вблизи частного дома погиб гражданский мужчина. Автор призывает мир остановить страну-террориста.
В Запорожском районе в результате удара российских войск вблизи частного дома погиб гражданский мужчина, сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
россияне убили гражданского человека в Запорожском районе. Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина. Мир должен остановить страну-террориста
У Запоріжжі перекрили рух греблею ДніпроГЕС через атаку рф 26 августа 2024, 05:49 • 26374 просмотра