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Через атаку рф загинув цивільний у Запорізькому районі - ОВА

Через атаку рф загинув цивільний у Запорізькому районі - ОВА

Київ • УНН

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У Запорізькому районі внаслідок російського удару поблизу приватного будинку загинув цивільний чоловік. Автор закликає світ зупинити країну-терориста.

У Запорізькому районі внаслідок удару російських військ поблизу приватного будинку загинув цивільний чоловік, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну-терориста

- написав Федоров у Telegram.

У Запоріжжі перекрили рух греблею ДніпроГЕС через атаку рф 26.08.24, 08:49 • 30190 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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