Через атаку рф загинув цивільний у Запорізькому районі - ОВА
Київ • УНН
У Запорізькому районі внаслідок російського удару поблизу приватного будинку загинув цивільний чоловік. Автор закликає світ зупинити країну-терориста.
У Запорізькому районі внаслідок удару російських військ поблизу приватного будинку загинув цивільний чоловік, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
росіяни вбили цивільну людину у Запорізькому районі. Ворог наніс удар поряд з приватним будинком. Загинув чоловік. Світ має зупинити країну-терориста
У Запоріжжі перекрили рух греблею ДніпроГЕС через атаку рф 26.08.24, 08:49 • 30190 переглядiв