Обстріл рф села на Запоріжжі: зруйновано майже 20 житлових будинків - ОВА

Враслідок ранкового російського обстрілу села у Вільнянській громаді Запорізької області зруйновано майже 20 житлових будинків, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Родина втратила чоловіка і брата. Поранена 71-річна жінка. Зруйновано майже 20 житлових будинків. Такі наслідки ранкового російського обстрілу села у Вільнянській громаді. Росіяни нищать звичайні українські села. Вбивають і калічать мешканців Запорізької області. Залишають вирви, пожежі і руїни. Ворог безжальний і не зупиниться ні перед чим. Маємо зупинити терориста.