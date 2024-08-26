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Обстріл рф села на Запоріжжі: зруйновано майже 20 житлових будинків - ОВА

Київ • УНН

 • 24585 перегляди

Внаслідок ранкового російського обстрілу села у Вільнянській громаді Запорізької області зруйновано майже 20 житлових будинків. Загинули чоловік, поранена 71-річна жінка.

Враслідок ранкового російського обстрілу села у Вільнянській громаді Запорізької області зруйновано майже 20 житлових будинків, повідомив голова ОВА Іван Федоров, передає УНН

Родина втратила чоловіка і брата. Поранена 71-річна жінка. Зруйновано майже 20 житлових будинків. Такі наслідки ранкового російського обстрілу села у Вільнянській громаді. Росіяни нищать звичайні українські села. Вбивають і калічать мешканців Запорізької області. Залишають вирви, пожежі і руїни. Ворог безжальний і не зупиниться ні перед чим. Маємо зупинити терориста.

- написав Федоров у Telegram. 

Через атаку рф загинув цивільний у Запорізькому районі - ОВА26.08.24, 09:41 • 24604 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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