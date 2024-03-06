Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи

В результате вражеского обстрела поселка Боровая Харьковской области один человек погиб, еще семеро пострадали, из которых - трое несовершеннолетних юношей. Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

В результате вражеского обстрела поселка Боровая известно об 1 погибшем и 7 пострадавших, из них - трое несовершеннолетних ребят - написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, погиб гражданский 70-летний местный житель. Обстоятельства выясняются.

Кроме того, травмы от обломков получил 73-летний гражданский. Повреждения средней тяжести получила 44-летняя женщина.

Также у 24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У трех юношей в возрасте от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил осколочное ранение. Оказывается медпомощь всем пострадавшим указал Синегубов.

Ранее УНН сообщал, что армия рф обстреляла Боровую Харьковской области.