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Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи

Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 13:19  •  18775 просмотра

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В результате российского обстрела села Боровая в Харьковской области один человек погиб, еще семеро получили ранения, в том числе трое несовершеннолетних ребят.

В результате вражеского обстрела поселка Боровая Харьковской области один человек погиб, еще семеро пострадали, из которых - трое несовершеннолетних юношей.  Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН

В результате вражеского обстрела поселка Боровая известно об 1 погибшем и 7 пострадавших, из них - трое несовершеннолетних ребят

- написал Синегубов в соцсетях.

По его словам, погиб гражданский 70-летний местный житель. Обстоятельства выясняются. 

Кроме того, травмы от обломков получил 73-летний гражданский. Повреждения средней тяжести получила  44-летняя женщина. 

Также у  24-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс. У трех юношей в возрасте от 12 до 16 лет травмы легкого и среднего характера. 18-летний парень получил осколочное ранение. Оказывается медпомощь всем пострадавшим указал Синегубов. 

Ранее УНН сообщал, что армия рф обстреляла Боровую Харьковской области. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
kharkivХарьков
Обстріл рф Борової на Харківщині: кількість постраждалих зросла до семи
Shelling of Borova by Russia in Kharkiv region: the number of victims increased to seven
Новости по теме

Обстрел рф Боровой на Харьковщине: количество пострадавших возросло до семи

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