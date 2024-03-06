Обстріл рф Борової на Харківщині: кількість постраждалих зросла до семи
Київ • УНН
Внаслідок російського обстрілу села Борова в Харківській області одна людина загинула, ще семеро отримали поранення, в тому числі троє неповнолітніх хлопців.
Внаслідок ворожого обстрілу селища Борова Харківської області одна людина загинула, ще семеро постраждали, з яких - троє неповнолітніх юнаків. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Внаслідок ворожого обстрілу селища Борова відомо про 1 загиблого та 7 постраждалих, з них – троє неповнолітніх хлопців
За його словами, загинув цивільний 70-річний місцевий житель. Обставини з‘ясовуються.
Крім того, травми від уламків отримав 73-річний цивільний. Пошкоджень середньої тяжкості зазнала 44-річна жінка.
Також у 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення. Надається меддопомога всім постраждалим вказав Синєгубов.
Раніше УНН повідомляв, що армія рф обстріляла Борову Харківської області.