Обыски в Крыму: в ФСБ увезли уже 16 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. После обысков в оккупированном Крыму в управление ФСБ в Симферополь вывезли уже 16 крымских татар. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook, передает УНН.
"После обысков в управление ФСБ в Симферополь вывезены:
1. Шабан Умеров
2. Рустем Сейтхалилов
3. Риза Изетов
4. Фархад Базаров
5. Джемиль Гафаров
6. Сейран Муртаза
7. Сейтвели Сейтабдиев
8. Алим Керимов
9. Меджит Абдурахманов
10. Тофик Абдулгазиев
11. Аким Бекиров
12. Яшар Муединов
13. Асан Яников (об обыске у него стало известно уже после окончания)
14. Билял Адилов
15. Рустем Шейхалиев
16. Изет Абдуллаев", - сообщил Наумлюк.
Он добавил, что список будет обновляться по мере получения информации об окончании обысков в Симферополе, Белогорском и Красногвардейском районах.
Как сообщал УНН, в оккупированном Россией Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у фигурантов бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".
Адвокатов, прибывших к местам совершения обысков у фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", оккупанты не допустили.
Также сообщалось, что задержанных после обысков крымских татар увезли в управление ФСБ.
Адвокат Эмиль Курбединов отмечал, что ФСБ в Крыму готовит "очередную симферопольскую ячейку "Хизб ут-Тахрир".