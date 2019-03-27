Обшуки в Криму: в ФСБ відвезли вже 16 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Після обшуків в окупованому Криму в управління ФСБ в Сімферополь вивезли вже 16 кримських татар. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк в Facebook, передає УНН.
"Після обшуків в управління ФСБ в Сімферополь вивезені:
1. Шабан Умеров
2. Рустем Сейтхалілов
3. Риза Ізетов
4. Фархад Базаров
5. Джеміль Гафаров
6. Сейран Муртаза
7. Сейтвелі Сейтабдіев
8. Алім Керімов
9. Меджит Абдурахманов
10. Тофік Абдулгазіев
11. Акім Бекіров
12. Яшар Муедінов
13. Асан Яніков (про обшук у нього стало відомо вже після закінчення)
14. Білял Аділов
15. Рустем Шейхаліев
16. ІИзет Абдуллаєв", - повідомив Наумлюк.
Він додав, що список буде оновлюватися в міру отримання інформації про закінчення обшуків у Сімферополі, Білогірському і Червоногвардійському районах.
Як повідомляв УНН, в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ проводять обшуки у фігурантів бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір".
Адвокатів, які прибули до місць вчинення обшуків у фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір", окупанти не допустили.
Також повідомлялося, що затриманих після обшуків кримських татар відвезли в управління ФСБ.
Адвокат Еміль Курбедінов відзначав, що ФСБ в Криму готує "чергову сімферопольську осередок" Хізб ут-Тахрір".