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Обыски в Крыму: санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму должны быть усилены

Киев • УНН

 • 9995 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Украина будет добиваться, чтобы причастные к преступлениям в Крыму, связанные с нарушением прав человека, понесли ответственность, а санкции против РФ усиливались. Об этом заявил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Обыски в Крыму: санкции за нарушение прав человека в оккупированном Крыму должны быть усилены

"Сегодня сотрудниками ФСБ РФ во временно оккупированном Крыму задержано четырех крымских татар - Айдера Аблякимова (пос. Солнечная Долина, Судакский городской совет), Айдера Кадырова (с. Разливы, Нижнегорский район), Энвера Топчи (пгт Советский) и Ридвана Умерова (г. Судак). В очередной раз с обысками в дома, где находились малолетние дети, пришли на рассвете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации правозащитной группы "Крымская солидарность", всех задержанных доставляют в помещение ФСБ в городе Симферополе.

"Очередной акт давления на граждан по этническому и религиозному признаку во временно оккупированном Крыму является грубым нарушением международного гуманитарного права российской оккупационной администрацией и свидетельством того, что средства международного влияния на Россию недостаточны. Безосновательные обыски, аресты, которые происходят на глазах детей, постоянные "предупреждение" носят системный характер. Украина будет добиваться, чтобы причастные к этим преступлениям понесли ответственность, а санкции против РФ усиливались", - заявил Яременко.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с волной незаконных обысков и задержаний во временно оккупированном Крыму.

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