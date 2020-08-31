Обшуки у Криму: санкції за порушення прав людини в окупованому Криму мають бути посилені
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Україна добиватиметься, щоб причетні до злочинів у Криму, пов’язаних із порушенням прав людини, понесли відповідальність, а санкції проти РФ посилювалися. Про це заявив заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
“Сьогодні співробітниками ФСБ РФ у тимчасово окупованому Криму було затримано чотирьох кримських татар — Айдера Аблякімова (сел. Сонячна Долина, Судацька міська рада), Айдера Кадирова (с. Розливи, Нижньогірський район), Енвера Топчи (смт Совєтський) та Рідвана Умерова (м. Судак). Вчергове з обшуками до осель, де перебували малолітні діти, прийшли на світанку”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за інформацією правозахисної групи “Кримська солідарність”, усіх затриманих доправляють до приміщення ФСБ у місті Сімферополі.
“Черговий акт тиску на громадян за етнічною та релігійною ознакою в тимчасово окупованому Криму є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права російською окупаційною адміністрацією та свідченням того, що засоби міжнародного впливу на Росію є недостатніми. Безпідставні обшуки, арешти, які відбуваються на очах дітей, постійні „попередження“ носять системний характер. Україна добиватиметься, щоб причетні до цих злочинів понесли відповідальність, а санкції проти РФ посилювались”, — заявив Яременко.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв’язку з хвилею незаконних обшуків і затримань у тимчасово окупованому Криму.