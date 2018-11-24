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Избранный президент Бразилии заявил, что не будет возвращать венесуэльцев на родину

Избранный президент Бразилии заявил, что не будет возвращать венесуэльцев на родину

Киев  •  УНН

 • 7336 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Избранный президент Бразилии Жаир Болсонару не будет возвращать венесуэльских эмигрантов на родину. Об этом он заявил в субботу журналистам в Рио-де-Жанейро, сообщило агентство EFE, передает УНН.

“Они не товар и не билеты, чтобы их возвращали”, — сказал Болсонару. Он добавил, что не оставит венесуэльцев на произвол судьбы, но введет для них “режим контроля”, потому что среди эмигрантов есть те, кого власти Бразилии не хотят видеть в своей стране. С 2017 года через пограничный переход в штате Рорайма в Бразилию попали свыше 154 тысячи венесуэльцев. Из них порядка 80 тысяч позднее покинули страну, однако значительная часть до сих пор остается в Рорайме.

Как сообщал УНН, американская администрация готовится к тому, чтобы объявить Венесуэлу государством-спонсором терроризма, поставив ее рядом с такими странами, как КНДР, Иран, Судан и Сирия. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

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