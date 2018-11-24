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Обраний президент Бразилії заявив, що не повертатиме венесуельців на батьківщину

Обраний президент Бразилії заявив, що не повертатиме венесуельців на батьківщину

Київ • УНН

 • 7363 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Обраний президент Бразилії Жаір Болсонару не повертатиме венесуельських емігрантів на батьківщину. Про це він заявив в суботу журналістам в Ріо-де-Жанейро, повідомило агентство EFE, інформує УНН.

“Вони не товар і не квитки, щоб їх повертали”, — сказав Болсонару. Він додав, що не залишить венесуельців напризволяще, але введе для них “режим контролю”, тому що серед емігрантів є ті, кого влада Бразилії не хоче бачити у своїй країні. З 2017 років через прикордонний перехід в штаті Рорайма до Бразилії потрапили понад 154 тисячі венесуельців. З них близько 80 тисяч пізніше покинули країну, однак значна частина досі залишається в Рораймі.

Як повідомляв УНН, американська адміністрація готується до того, щоб оголосити Венесуелу державою-спонсором тероризму, поставивши її поряд із такими країнами, як КНДР, Іран, Судан та Сирія. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на джерела в американському уряді.

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