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Оборона Бахмута срывает стратегический план кремля - Подоляк

Оборона Бахмута срывает стратегический план кремля - Подоляк

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Оборона Бахмута срывает ключевой план кремля – дойти до админграниц Луганской и Донецкой областей, отметил в своем Twitter советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет УНН.

Цитата

"О главном. Оборона Бахмута имеет стратегическое значение в масштабах войны. Украина более 9 месяцев сдерживает наступательный потенциал россии. ВСУ уничтожают профессиональные подразделения врага и срывают ключевой план кремля – дойти до админграниц Луганской и Донецкой областей. Все остальное – потом", - написал Михаил Подоляк.

Дополнение

Минобороны Великобритании на основе разведданных в очередном отчете отмечает, что россия сократила численность войск и сокращает наступательные действия в районе Донецка, вероятно, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутский сектор.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что чвк "вагнер" понес большие потери на Бахмутском направлении. Это объясняется появлением в информационном пространстве открытого письма от террористической организации с "приглашением" в свои ряды добровольцев. Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Что, вероятно, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова россияне представляют, что взятие Бахмута будет, "как победа во Второй мировой войне": "Они сумасшедшие, потому что считают, что взятие районного центра - это решение всех вопросов, которые есть в их стране".

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