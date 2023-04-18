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Британська розвідка: заради Бахмута росія скорочує наступальні дії у районі Донецька

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 квітня. УНН. росія, імовірно, скорочує наступальні дії в районі Донецька, щоб перенаправити сили у напрямку Бахмута, ідеться у черговому звіті Міноборони Великої Британії на основі розвідданих, пише УНН.

Цитата

"На лінії фронту на Донбасі продовжуються запеклі бої. Однак існує реальна ймовірність того, що росія скоротила чисельність військ та скорочує наступальні дії в районі Донецька, швидше за все, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський сектор", - повідомили у британській розвідці.

Деталі

Як вказує МО Британії, "для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче вивільнити наступальні сили, тоді як росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв".

Нагадаємо

пвк "вагнер" зазнав великих втрат на Бахмутському напрямку.

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