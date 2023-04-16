Генштаб: пвк "вагнер" зазнав великих втрат на Бахмутському напрямку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. пвк "вагнер" зазнав великих втрат на Бахмутському напрямку, і це на тлі "листа-запрошення" в організацію. Про це пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"Нещодавно у інформаційному просторі з’явився відкритий лист від терористичної організації "ПВК вагнер" із таким собі "запрошенням" до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступу на Бахмут", - зазначає Генштаб.
Доповнення
Також, у Генштабі зауважили, що російська федерація щоденно зазнає втрат у розв’язаній нею війні проти України, і це дається взнаки. Так, відомо, що міністром оборони російської федерації прийнято рішення щодо переносу початку навчального процесу для офіцерського складу у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.
Також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Що, ймовірно, пов’язано із постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.
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