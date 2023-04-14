рф продовжує насаджувати "паспортизацію" громадянам України - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. росія продовжує насаджувати так звану "паспортизацію" громадянам України. Про це повідомляє Генштаб, передає УНН.
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"російська федерація продовжує насаджувати так звану "паспортизацію" громадянам України.
У окремих населених пунктах Каховського району Херсонської області, російські окупанти змушують людей перереєстровувати транспортні засоби за російськими нормативно-правовими актами, для чого власникам потрібно мати російські паспорти", - зазначили в Генштабі.
Доповнення
У Генштабі додали, що особливо активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
"Відомо, що відділи міграційної служби російської федерації працюють без вихідних. Пріоритет мають державні службовці та військовослужбовці першого армійського корпусу", - йдеться у зведенні Генштабу.
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