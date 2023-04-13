Російські загарбники продовжують посилювати контррозвідувальний режим на ТОТ — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. росіяни надалі посилюють контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях у Донецькіц області, про це повідомили у Генштабі, передає УНН.
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"Російські окупанти продовжують посилювати контррозвідувальний режим на тимчасово окупованих територіях. У населеному пункті Графське Волноваського району Донецької області, та навколо, збільшилась кількість блокпостів та патрулів. На блокпостах ворог активно проводить фільтраційні заходи місцевого населення", — зазначили у Генштабі.
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Також у Генштабі ЗСУ повідомили, що схожа ситуація у селі Благодатне, що на Донеччині, там окупанти обмежують правила в’їзду.
"Дещо схожа ситуація у Благодатному Донецької області. Побоюючись витоку інформації про місця розташування підрозділів окупантів, загарбники стали обмежувати певні маршрути руху таксистам, в’їзд місцевим жителям дозволено виключно за наявності реєстрації", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
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