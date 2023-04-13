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Российские захватчики продолжают усиливать контрразведывательный режим на ВОТ - Генштаб

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. россияне в дальнейшем усиливают контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях в Донецкой области, об этом сообщили в Генштабе, передает УНН.

Цитата

"Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области, и вокруг, увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах враг активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения", — отметили в Генштабе.

Дополнение

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что похожая ситуация в селе Благодатное, что в Донецкой области, там оккупанты ограничивают правила въезда.

"Несколько похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местах расположения подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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