Российские захватчики продолжают усиливать контрразведывательный режим на ВОТ - Генштаб

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"Российские оккупанты продолжают усиливать контрразведывательный режим на временно оккупированных территориях. В населенном пункте Графское Волновахского района Донецкой области, и вокруг, увеличилось количество блокпостов и патрулей. На блокпостах враг активно проводит фильтрационные мероприятия местного населения", — отметили в Генштабе.

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Также в Генштабе ВСУ сообщили, что похожая ситуация в селе Благодатное, что в Донецкой области, там оккупанты ограничивают правила въезда.

"Несколько похожая ситуация в Благодатном Донецкой области. Опасаясь утечки информации о местах расположения подразделений оккупантов, захватчики стали ограничивать определенные маршруты движения таксистам, въезд местным жителям разрешен исключительно при наличии регистрации", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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