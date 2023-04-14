рф продолжает насаждать "паспортизацию" гражданам Украины - Генштаб

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"российская федерация продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины.

В отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта", - отметили в Генштабе.

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В Генштабе добавили, что особенно активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области.

"Известно, что отделы миграционной службы российской федерации работают без выходных. Приоритет имеют государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса", - говорится в сводке Генштаба.

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