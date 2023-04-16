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Генштаб: пвк "вагнер" понес большие потери на Бахмутском направлении

Генштаб: пвк "вагнер" понес большие потери на Бахмутском направлении

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 апреля. УНН. чвк "вагнер" понес большие потери на Бахмутском направлении, и это на фоне "письма-приглашения" в организацию. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Цитата

"Недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо от террористической организации "ЧВК вагнер" с неким "приглашением" в свои ряды добровольцев. Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут", - отмечает Генштаб.

Дополнение

Также, в Генштабе отметили, что российская федерация ежедневно несет потери в развязанной ею войне против Украины, и это сказывается. Так, известно, что министром обороны российской федерации принято решение о переносе начала учебного процесса для офицерского состава в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября на 1 декабря.

Также отмечается уменьшение количества личного состава в подразделениях, прошедших обучение на полигонах. Что, вероятно, связано с постоянной отправкой в районы ведения боевых действий малочисленных групп для пополнения потерь боевых подразделений.

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