Британская разведка: ради Бахмута россия сокращает наступательные действия в районе Донецка

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"На линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Однако существует реальная вероятность того, что россия сократила численность войск и сокращает наступательные действия в районе Донецка, скорее всего, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутский сектор", - сообщили в британской разведке.

Детали

Как указывает МО Британии, "для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений вокруг Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет высвободить наступательные силы, в то время как россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв".

Напомним

чвк "вагнер" понес большие потери на Бахмутском направлении.