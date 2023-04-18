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Британская разведка: ради Бахмута россия сокращает наступательные действия в районе Донецка

Британская разведка: ради Бахмута россия сокращает наступательные действия в районе Донецка

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. россия, вероятно, сокращает наступательные действия в районе Донецка, чтобы перенаправить силы в направлении Бахмута, говорится в очередном отчете Минобороны Великобритании на основе разведданных, пишет УНН.

Цитата

"На линии фронта на Донбассе продолжаются ожесточенные бои. Однако существует реальная вероятность того, что россия сократила численность войск и сокращает наступательные действия в районе Донецка, скорее всего, чтобы перенаправить ресурсы на Бахмутский сектор", - сообщили в британской разведке.

Детали

Как указывает МО Британии, "для обеих сторон точная последовательность любого значительного сокращения их подразделений вокруг Бахмута стала критическим вопросом, поскольку Украина хочет высвободить наступательные силы, в то время как россия, вероятно, стремится восстановить оперативный резерв".

Напомним

чвк "вагнер" понес большие потери на Бахмутском направлении.

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