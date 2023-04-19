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Сили оборони відбили понад 40 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб

Сили оборони відбили понад 40 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб

Київ • УНН

 • 457320 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. Протягом доби підрозділами Сил оборони України було відбито понад 40 атак противника на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

«Противник, ціною великих втрат, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби, на зазначених ділянках фронту, відбито понад 40 атак ворога. Найзапекліші бої ведуться за Бахмут та Мар’їнку», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що на Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі південної околиці населеного пункту Кремінна. Артилерійських обстрілів зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва, Кузьмине, Білогорівка Луганської області та Іванівка і Верхньокам’янське на Донеччині.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії.

«Тривають важкі бої за місто Бахмут. Від ворожих обстрілів постраждали Федорівка, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Костянтинівка, Дружківка, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба та Залізне Донецької області», - інформує Генштаб.

Також повідомляється, що на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Водяного та Первомайського Донецької області, успіху не мав. Обстріляв, зокрема, Новокалинове, Авдіївку, Нетайлове, Первомайське та Невельське.

«На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка та Новомихайлівка», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Резніков заявляв, що втрати серед українських військових значно нижчі, ніж у росіян.

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