Силы обороны отбили более 40 атак противника на четырех направлениях - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В течение суток подразделениями Сил обороны Украины было отражено более 40 атак противника на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Противник, ценой больших потерь, продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток, на указанных участках фронта, отражено более 40 атак врага. Ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что на Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населенного пункта Кременная. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское в Донецкой области.
Отмечается, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия.
«Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области», - информирует Генштаб.
Также сообщается, что на Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.
«На Марьинском направлении в течение суток наши защитники отбили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки, Победы Донецкой области. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка», - говорится в сообщении.
Дополнение
Резников заявлял, что потери среди украинских военных значительно ниже, чем у россиян.