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Резніков: втрати серед українських військових значно нижчі, ніж у росіян

Резніков: втрати серед українських військових значно нижчі, ніж у росіян

Київ • УНН

 • 796031 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков, говорячи про втрати в лавах українських захисників, сказав, що втрати ці значно нижчі, ніж у ворога, і зіставив кількість втрат із кількістю загиблих під час трагічного землетрусу в Туреччині. Про це повідомляє УНН посилаючись на слова міністра в інтерв'ю іспанському виданню Larazon.

Цитата

«У нас, звичайно, є жертви, тому що ми на війні. Але їхня кількість значно менша за російські. Я не можу назвати вам цифру, але можу вас запевнити, що загальна кількість менша, ніж кількість загиблих унаслідок землетрусу в Туреччині (близько 50 тисяч осіб - ред.). У тому, що наше головне завдання – зберегти життя наших солдатів, а росія використовує їх як гарматне м'ясо. Це тактика м'ясорубки. Їм все одно», - сказав Резніков.

Міністр додав, що тільки в Бахмуті щодня росія втрачає 500 осіб убитими і пораненими - це по одному батальйону на добу.

«Це варварство», - охарактеризував дії російської верхівки щодо своїх військових Резніков.

Міністр також відзначив брак боєприпасів у ворога.

«Рік тому вони використовували 60 000 артилерійських снарядів на день, сьогодні 20 000. У них теж проблеми з постачанням і тому вони використовують проти нас іранські безпілотники. Це терористична зброя проти мирних жителів», - сказав Резніков.

Додамо

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 16 квітня, втрати ворога в особовому складі перевищили 182 тисячі окупантів. 

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