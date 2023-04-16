Еще плюс 520: Генштаб обновил данные об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 182070 человек, 3657 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 182070 (+520) человек ликвидировано,
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- танков - 3657 (+4) ед,
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- боевых бронированных машин - 7083 (+10) ед,
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- артиллерийских систем – 2795 (+10) ед,
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- РСЗО – 538 (+3) ед,
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- средства ПВО - 284 (+1) ед,
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- самолётов – 308 (+1) ед,
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- вертолётов – 293 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 2339 (+0),
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- крылатые ракеты - 911 (+0),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 5658 (+12) ед,
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- специальная техника - 326 (+2)
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Дополнение
Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов — Генштаб.