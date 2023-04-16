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Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів", - зазначили в Генштабі.

Доповнення

Також, у Генштабі додали, що  протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Нагадаємо

У Генштабі інформували, що окупанти продовжують чинити мародерство на ТОТ.

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