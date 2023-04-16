Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та техніки окупантів — Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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"Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 3 - по зенітно-ракетних комплексах. Минулої доби наші воїни збили ворожий літак Су-25.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, 2 станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів", - зазначили в Генштабі.
Доповнення
Також, у Генштабі додали, що протягом доби противник завдав 28 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.
Нагадаємо
У Генштабі інформували, що окупанти продовжують чинити мародерство на ТОТ.