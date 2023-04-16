Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и техники оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а также 3 - по зенитно-ракетным комплексам. За прошедшие сутки наши воины сбили вражеский самолет Су-25.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, а также район сосредоточения артиллерии, радиолокационную станцию, 2 станции радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и склад боеприпасов", - отметили в Генштабе.
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Также, в Генштабе добавили, что в течение суток противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
Напомним
В Генштабе информировали, что оккупанты продолжают совершать мародерство на ВОТ.