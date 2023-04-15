Генштаб: окупанти продовжують чинити мародерство на ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Окупанти продовжують мародерство на тимчасово окупованих територіях. Про це пише УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
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"російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово захопленій території України", - зазначили в Генштабі.
Доповнення
У Генштабі додали, що у Новокаховському районі Херсонської області, відзначені випадки зливу мастила з електротрансформаторів, що, в свою чергу, призводить до знеструмлення окремо взятих вулиць населених пунктів району.
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