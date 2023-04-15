Генштаб: оккупанты продолжают совершать мародерство на ВОТ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Оккупанты продолжают мародерство на временно оккупированных территориях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
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"российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно захваченной территории Украины", - отметили в Генштабе.
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В Генштабе добавили, что в Новокаховском районе Херсонской области, отмечены случаи слива масла из электротрансформаторов, что, в свою очередь, приводит к обесточиванию отдельно взятых улиц населенных пунктов района.
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