Резников: потери среди украинских военных значительно ниже, чем у россиян

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«У нас, конечно, есть жертвы, потому что мы на войне. Но их количество значительно меньше российских. Я не могу назвать вам цифру, но могу вас заверить, что общее число меньше, чем число погибших в результате землетрясения в Турции (около 50 тысяч человек - ред.). В том, что наша главная задача – сохранить жизни наших солдат, а россия использует их как пушечное мясо. Это тактика мясорубки. Им все равно», - сказал Резников.

Министр добавил, что только в Бахмуте каждый день россия теряет 500 человек убитыми и ранеными - это по одному батальону в сутки.

«Это варварство», - охарактеризовал действия российской верхушки по отношению к своим военным Резников.

Министр также отметил нехватку боеприпасов у врага.

«Год назад они использовали 60 000 артиллерийских снарядов в день, сегодня 20 000. У них тоже проблемы со снабжением и поэтому они используют против нас иранские беспилотники. Это террористическое оружие против мирных жителей», - сказал Резников.

Добавим

По данным Генштаба ЗСУ, состоянием на утро 16 апреля, потери врага в личном составе превысили 182 тысячи оккупантов.