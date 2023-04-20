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Оборона Бахмута зриває стратегічний план кремля - Подоляк

Оборона Бахмута зриває стратегічний план кремля - Подоляк

Київ • УНН

 • 503612 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Оборона Бахмута зриває ключовий план кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей, зазначив у своєму Twitter радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, пише УНН.

Цитата

"Про головне. Оборона Бахмута має стратегічне значення в масштабах війни. Україна понад 9 місяців стримує наступальний потенціал росії. ЗСУ нищать найпрофесійніші підрозділи ворога та зривають ключовий план кремля – дійти до адмінкордонів Луганської та Донецької областей. Все інше – згодом", - написав Михайло Подоляк.

Доповнення

Міноборони Великої Британії на основі розвідданих у черговому звіті зазначає, що росія скоротила чисельність військ та скорочує наступальні дії в районі Донецька, ймовірно, щоб перенаправити ресурси на Бахмутський сектор.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що пвк "вагнер" зазнав великих втрат на Бахмутському напрямку. Це пояснюється появою в інформаційному просторі відкритого листа від терористичної організації із "запрошенням" до своїх лав добровольців. Також відзначається зменшення кількості особового складу у підрозділах, які пройшли навчання на полігонах. Що, ймовірно, пов’язано із постійною відправкою у райони ведення бойових дій малочисельних груп для поповнення втрат бойових підрозділів.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова росіяни уявляють, що взяття Бахмута буде, "як перемога в Другій світовій війні": "Вони божевільні, тому що вважають, що взяття районного центру - це вирішення всіх питань, які є в їхній країні".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сили оборони відбили понад 40 атак противника на чотирьох напрямках – Генштаб

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