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росіяни уявляють взяття Бахмута як перемогу в Другій світовій війні - Данілов

росіяни уявляють взяття Бахмута як перемогу в Другій світовій війні - Данілов

Київ • УНН

 • 670090 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Російські окупанти уявляють, що взяття Бахмута для них буде, як перемога в Другій світовій війні. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Вони собі уявляють, що взяття Бахмута для них буде, як перемога в Другій світовій війні. Вони божевільні, тому що вважають, що взяття районного центру - це вирішення всіх питань, які є в їхній країні. За Бахмут вони змагаються активно, починаючи з листопада минулого року», - сказав Данілов.

Деталі

Він наголосив, що жодні українські території нікому здавати не збираються.

«Те, що стосується Бахмута або інших наших територій – ми нікому нічого здавати не збираємося. Остаточне рішення будуть приймати військові. Це питання кожного разу супроводжується й проговорюється на Ставці Верховного Головнокомандувача… Ми розуміємо, що там відбувається», - зазначив Данілов.

Секретар РНБО розповів, що кожного ранку в Президента проходять наради за участю всіх представників сектору безпеки й оборони.

«Усіх наших генералів, які приймають безпосередню участь, Генеральний штаб, усі, хто задіяні в цьому питанні - кожного дня ситуація під контролем. Нікому нічого ми здавати не збираємося», - наголосив він.

Доповнення

У Міноборони заявляли, що російські окупанти не можуть взяти Бахмут під повний контроль.

У районі Бахмута за два тижні ворог втратив вбитими та пораненими майже 4,5 тис. осіб.

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