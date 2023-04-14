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россияне представляют взятие Бахмута как победу во Второй мировой войне - Данилов

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Российские оккупанты представляют, что взятие Бахмута для них будет, как победа во Второй мировой войне. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Они себе представляют, что взятие Бахмута для них будет, как победа во Второй мировой войне. Они сумасшедшие, потому что считают, что взятие районного центра - это решение всех вопросов, которые есть в их стране. За Бахмут они борются активно, начиная с ноября прошлого года», - сказал Данилов.

Детали

Он подчеркнул, что никакие украинские территории никому сдавать не собираются.

«То, что касается Бахмута или других наших территорий – мы никому ничего сдавать не собираемся. Окончательное решение будут принимать военные. Этот вопрос каждый раз сопровождается и проговаривается на Ставке Верховного Главнокомандующего… Мы понимаем, что там происходит», - отметил Данилов.

Секретарь СНБО рассказал, что каждое утро у Президента проходят совещания с участием всех представителей сектора безопасности и обороны.

«Всех наших генералов, которые принимают непосредственное участие, Генеральный штаб, все, кто задействованы в этом вопросе - каждый день ситуация под контролем. Никому ничего мы сдавать не собираемся», - подчеркнул он.

Дополнение

В Минобороны заявляли, что российские оккупанты не могут взять Бахмут под полный контроль.

В районе Бахмута за две недели враг потерял убитыми и ранеными почти 4,5 тыс. человек.

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