росіяни не можуть взяти Бахмут під повний контроль – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Російські окупанти не можуть взяти Бахмут під повний контроль. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр під час брифінгу, передає УНН з посиланням на Military Media Center.
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«Там ворог сконцентрував основні свої зусилля і ми змушені так само докладати великих зусиль для того, щоб боронити ці рубежі», - сказала Маляр.
Вона повідомила, що також запеклі бої сьогодні тривають у Мар’їнці, Авдіївці і на Лиманському напрямку.
«Попри складну обстановку, українські воїни відчайдушно б’ються і не дають можливості ворогу просуватися та досягати цілей загарбницької війни. Попри те, що у Бахмуті ворог сконцентрував найпрофесійніші свої підрозділи – це і «вагнерівці», і десантно-штурмові загони, і спецпризначенці – росіяни не можуть досягти там своєї цілі, тобто взяти під повний контроль Бахмут», - сказала Маляр.
Вона додала, що сьогодні росіяни несуть там величезні втрати і попри ці втрати вони не зупиняються і все ж таки хочуть досягти цієї мети – взяти під контроль це місто.
Доповнення
Генштаб повідомляв, що ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут.
За два тижні в районі Бахмута ворог втратив вбитими та пораненими майже 4 500 «вагнерівців» та військовослужбовців рф.